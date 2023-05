La rencontre demi-finale de Coupe de la Ligue entre le Stade de Mbour et Ndiambour de Louga a été interrompue, ce dimanche. A la 80e minute de jeu alors que le Ndiambour de Louga dirigeait vers une défaite à domicile (2-1), les supporters de la formation pensionnaire de Ligue 2 ont envahi le terrain occasionnant l’arrêt immédiat du match et le jeu n’a jamais repris.

Des blessés et actes de vandalisme lors de la rencontre de demi-finale de la Coupe de la Ligue, suivie du saccage du bus des visiteurs le Stade de Mbour, ont plongé la ville de Louga dans le chaos total. En effet, devant au tableau d’affichage à quelques secondes de la fin de la première partie, le Ndiambour a été remonté par le stade Mbour qui égalise à la 59e minute avant de prendre l’avantage 10 minutes plus tard.

Frustrés par ce résultat, les spectateurs de Ndiambour sont entrés sur le terrain et plusieurs bagarres ont éclaté avec des jets de projectifs, les arbitres et joueurs des deux équipes se réfugiant aux vestiaires. Ces incidents ont conduit à l’arrêt du match à 10 minutes de la fin. Les forces de l’ordre ont usé de gaz lacrymogène pour stopper les incidents et disperser tout le monde. Et selon nos informations, certains supporters ont été blessés. Le bus du Stade de Mbour n’a pas été épargné.

La 2e demi-finale de Coupe de la Ligue entre l'ASAC Ndiambour (L2) et le Stade De Mbour (L1) est à l'arrêt depuis la 80e minute au Stade Alboury Ndiaye. Alors que le club Lougatois menait au score grâce à un penalty dans le temps additionnel de la 1e mi-temps, Mbour avait su… pic.twitter.com/urAGdGEJ1b — SenFoot 🇸🇳 (@SenFoot) May 28, 2023

