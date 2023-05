Sur le tatami du stadium Marius Ndiaye, les karatékas sénégalais ont réussi une belle prouesse lors des Katas individuels cadets et juniors dans ces championnats d’Afrique de karaté qui se déroule présentement au Dakar (24 – 28 mai).

C’est un dimanche de grâce pour le karaté sénégalais qui a obtenu un total de 8 médailles, dont 4 en or dans cette 3e édition des championnats d’Afrique Ouest 1.

En cadet comme en junior, homme comme dame, le Sénégal a décroché toutes les médailles d’or dans l’exercice des Katas. En Kata individuel Cadette, le Sénégal arrive à la première marche du podium en décrochant l’or grâce à Fatou Leye mais aussi l’argent grâce à Adama Fall. Arrivée troisième, la Sierra Léone décroche la médaille de bronze avec ses combattants Boittao Spohie Amara et Catherine Sall.

En individuel Junior Dame, le pays hôte remporte également l’or et l’argent grâce respectivement à Niang Ndong et Momy Konté.

Chez les garçons, en Kata Cadet individuel, le Sénégal a encore dicté sa loi. Fallou Ndiaye (médaille d’or) et Abdou Madjid Diop (médaille d’argent) devancent les Sierra Léonais Foday Kamara et Samvic Vince Amara. (bronze). Enfin chez les hommes, Ismaila Barry et Alboury Guissé remportent l’or et l’argent devant le guinéen Amadou Sadjoh Ba (médaille de bronze).

