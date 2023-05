La ville de Berlin accueillera pour la première fois les Jeux Mondiaux de Special Olympics, du 17 au 25 juin 2023. Pour cette 16e édition, le Sénégal sera représenté par 34 athlètes ayant une déficience intellectuelle et de partenaires unifiés à travers 6 sports.

Depuis 1991, après une première participation aux Jeux Mondiaux de Special Olympics sur invitation, Special Olympics Sénégal a, de 2011 à 2023, régulièrement participé à cette compétition internationale qui donne l’occasion à nos athlètes à intelligence spéciale, pour ne pas dire ayant une déficience intellectuelle, de prouver leur détermination.

Sept mille (7000) athlètes ayant une déficience intellectuelle compétiront dans 26 sports olympiques d’été Athlétisme, Badminton, Basketball, Basketball 3X3, Beach Volley, Bocce, Bowling, Cyclisme, Football, Futsal Equitation, Golf, Gymnastique artistique, Gymnastique rythmique, Haltérophilie, Handball, Hockey sur gazon, Judo, Kayak, Nage en mer, Natation, Roller, Tennis, Tennis de table, Voile, Volleyball. Mais le Sénégal sera en lice sur 6 sports : athlétisme, basketball, Bocce, natation, football et équitation.

Ces Jeux de Berlin donneront l’opportunité aux athlètes de prouver leur détermination et leurs capacités à participer à des compétitions mondiales de haut niveau, permettant ainsi de changer l’image négative portée sur eux et de lutter contre l’isolement et la stigmatisation. Ces Jeux sont l’occasion d’unir toute la communauté autour d’un idéal fort de tolérance et d’inclusion comme le dit le slogan de ces Jeux : #UnbeatableTogether !

Comme un préalable à ses Jeux, le programme de la Ville-Hôte du 12 au 15 juin 2023 sera l’occasion pour les délégations présentes de s’acclimater et de découvrir la culture allemande. 216 villes et villages allemands se mobiliseront pour accueillir les différentes délégations venant du monde entier. Pour le compte du Sénégal, la délégation est composée de 34 athlètes et de 20 membres d’encadrement, soit une délégation de 54 personnes.

La cérémonie d’ouverture, le 17 juin 2023, aura lieu au mythique stade de Berlin, l’Olympia Stadion qui accueillit les Jeux de Berlin en 1936. En marge des compétitions qui débuteront le 18 juin, plusieurs activités sont prévues pour faire vivre aux participants des moments inoubliables : le programme de santé « Healthy Athletes », le Congrès Mondial des Athlètes, le Sommet Mondial de la Jeunesse et le Congrès Mondial sur l’Inclusion.

wiwsport.com