Le Sénégal prendra part aux 16es Jeux Mondiaux des Special Olympics 2023 qui se tiendra à Berlin en Allemagne, du 12 au 26 juin prochain. Pour cette participation, la délégation sénégalaise pourra compter sur des athlètes motivés et prêts à relever le défi.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé le directeur des Sports de SOS en conférence de presse de présentation de la délégation sénégalaise ce samedi. Pour le technicien, l’ambition ne manque pas aux jeunes qui iront défendre le Sénégal en Allemagne. « Pour cette édition, une délégation de 54 membres sera présente à Berlin pour défendre les couleurs du Sénégal. Nous nous préparons depuis 6 mois et c’est le lieu de remercier tous nos partenaires notamment l’Etat-major des armées avec la mise à disposition du camp Leclerc. Nous irons dans ces Jeux de Berlin avec beaucoup d’espoirs pour revenir avec un grand succès », a prononcé Assane Thiam, Directeur des Sports aux Special Olympics.

Même son de cloche chez son poulain, Gérard Diédhiou, capitaine de l’équipe nationale de Basketball. « Nous comptons nous donner à fond pour ramener beaucoup de médailles d’or pour le Sénégal, tel est notre ambition pour cette participation aux Jeux Mondiaux de Berlin 2023. Nous allons suivre les conseils de nos parents et des coaches pour bien performer », s’est prononcé le capitaine de l’équipe nationale, Gérard Diédhiou membre de l’équipe de basketball.

Directrice du Special Olympics Sénégal, Madame Radjah Sy a lâché un mot par rapport à l’objectif de cette participation du Sénégal à ces Jeux Mondiaux. « Nous avons préparé nos athlètes à faire le maximum d’eux-mêmes dans ces Jeux Mondiaux de Berlin. Je ne vais pas dire que nous allons ramener tant de médailles dans une compétition qui va regrouper pas moins de 7.000 athlètes du monde entier, mais nous croyons fort au talent de nos jeunes qui se donneront à fond. Juste rajouter que si tout cela est possible, c’est aussi grâce à nos partenaires et sponsors ainsi que le ministère des Sports. Nous disons un grand merci », a rajouté la directrice nationale de Special Olympics, Madame Radjah Sy.

D’ailleurs, le ministère des Sports par la voix de son représentant, Monsieur Bamba Mbaye, a tenu à confirmer son accompagnement et sa prise en charge matérielle et financière de la délégation sénégalaise. « Le ministère des Sports s’est engagé à accompagner les Special Olympics dans la prise en charge de la délégation et met à disposition d’un agent du ministère à la délégation sénégalaise », a précisé Monsieur Bamba Mbaye, représentant du Ministère des Sports.

