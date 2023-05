Le Bayern Munich a remporté la Bundesliga sur le fil cet après-midi sur la pelouse de Cologne. L’international sénégalais Sadio Mané, qui a rejoint le club bavarois l’été passé a réalisé une saison pas du tout aboutie. Après ce sacre, Sadio Mané a déclaré que c’est le moment de se reposer afin de revenir beaucoup plus fort la saison prochaine.

Sadio Mané est sacré champion d’Allemagne avec le Bayern de Munich. Les bavarois remportent ainsi leur 33éme Bundesliga. Mais pour l’attaquant sénégalais Sadio Mané, la saison n’a pas été une réussite. Arrivé de Liverpool, Sadio Mané a fait un bon début de saison. Mais après sa blessure qui lui a fait rater la coupe du monde, Sadio n’a plus retrouvé son rythme. Il a fini par devenir un joueur de banc.

La saison de Sadio Mané est à l’image de celle de son club. Une saison ratée avec l’élimination en league des champions et en coupe d’Allemagne. Après les célébrations du titre, l’attaquant sénégalais pense déjà à la saison prochaine. «Il est temps d’aller se reposer et de revenir plus fort », affirme Sadio. Le sénégalais ainsi performer afin de retrouver sa place de titulaire.

