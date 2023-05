L’Equipe Nationale U20 du Sénégal s’apprête à disputer une rencontre décisive face à la Colombie pour son dernier match de poule du Mondial U20. Les Lionceaux peuvent déjà se faire une idée de leur adversaire en 8es en cas de qualification.

L’Equipe Nationale du Sénégal est face à son destin. Auteurs d’une défaite et d’un match nul sur ses deux premiers matchs dans la phase de groupes de cette 23e édition de la Coupe du Mondes des moins de 20 ans, les Lionceaux sont dans l’obligation de l’emporter face à la Colombie, ce samedi soir (21h00 GMT sur la TFM), pour se hisser en huitièmes de finale.

S’ils franchissent cette fameuse phase de poules, le parcours des hommes de Malick Daf serait plus que jamais parsemé d’embuches. En cas de victoire contre la Colombie additionnée par un résultat favorable à l’issue du match programmé à la même heure entre le Japon et Israël, le Sénégal terminerait à la deuxième place, et connaîtrait déjà son prochain adversaire.

En effet, il affronterait le classé deuxième du groupe A qui n’est d’autre que l’Ouzbékistan. Pour les plus superstitieux, c’est un adversaire qui rappelle de bons souvenirs du Mondial U20 de 2015. En Nouvelle-Zélande, où ils avaient déjà croisé le chemin de la Colombie, en phase de groupes, les Lionceaux s’étaient en effet imposés (1-0) en quarts de finale contre les Ouzbeks.

Ensuite et enfin, si Pape Demba Diop et ses partenaires venaient à terminer troisièmes de ce groupe A avec une victoire, leur permettant de gagner une position de meilleur troisième, comme en 2015, ils en découdraient probablement contre le pays hôte, l’Argentine, première du groupe A, ou les Etats-Unis, premiers du groupe B. Deux grosses nations qui ont roulé sur leurs adversaires…

Avec des si on mettrait Paris en bouteille, dit le diction… Avec des si surtout, on verra bien les Lionceaux en huitièmes… peu importe contre qui !

Jour de Gagne : Tous derrière les Lionceaux !

⚽ Coupe du monde U20

🇨🇴🇸🇳 Colombie vs Sénégal

🗓️ Ce samedi 27 Mai

🕘 21h00 GMT

⚽ Coupe du monde U20

🇨🇴🇸🇳 Colombie vs Sénégal

🗓️ Ce samedi 27 Mai

🕘 21h00 GMT

