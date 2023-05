Ce samedi 27 mai à 21h00 GMT sur la TFM, les Lionceaux jouent leur survie. Les deux contre-performances face au Japon et Israël obligent l’Équipe Nationale U20 de battre la Colombie… si possible avec la manière ou prendre la porte de sortie !

Simples incidents de parcours ou véritable baisse de régime dans les rangs des Lionceaux dans cette 23e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans ? L’Équipe Nationale du Sénégal a été surprise lors de son entrée en lice par le Japon (0-1), et s’est contentée d’arracher le point du nul face à Israël (1-1). Surprenant parce que ces deux adversaires étaient supposés plus à la portée. Moins surprenant cependant, c’est que les Sénégalais ont été inefficaces.

Manque d’efficacité, de lucidité ou encore d’application, tels ont souvent été les mots du sélectionneur Malick Daf à l’issue de ces deux premières rencontres. Son équipe a eu plus d’occasions, que ce soit face au Japon ou contre Israël. Au crédit de Pape Demba Diop et ses partenaires aussi, le gardien de but israélien Tomer Zarfati avait réalisé ce qui est sans doute l’un de ses meilleurs matchs de sa jeune carrière. Mais le football est ainsi fait.

Dorénavant, les Lionceaux sont plus que jamais dos au mur. Ils doivent impérativement battre la Colombie, ce samedi soir (21h00 GMT sur la TFM), pour se rassurer, dans un premier temps, mais surtout pour ne pas devenir la première sélection U20 sénégalaise à sortir de cette compétition dès la phase de groupes. Car seule une victoire pourra suffire. Cela permettrait d’assurer au pire des cas une place de meilleur troisième, peu importe l’issue du match Japon-Israël.

Bon quand même, pas le moment de ramener ces Lionceaux trop vite à la maison, surtout au regard du contenu proposé contre Israël et parce que cette équipe colombienne, malgré ses deux victoires en autant de matchs, est loin d’être une montagne insurmontable. D’autant plus que le Sénégal reste sur une victoire (2-0 en phase de groupes 2019) et un match nul (1-1 en phase de groupe 2015) en deux matchs contre la Colombie dans l’histoire du Mondial U20.

La formation d’Héctor Cárdenas viendra libérer pour ce match, après avoir assuré sa qualification en huitièmes de finale, probablement en tant que premier du groupe. Autre chose à noter, les Colombiens, qui devraient voir plusieurs de leurs meilleurs éléments mis au repos, ne fermeront pas le jeu car c’est une équipe qui aime jouer au ballon. Si les Sénégalais jouent à leur niveau, leur vrai niveau avec cette fois-ci l’appui de Samba Diallo, ils peuvent aisément dominer et donc…

En tout cas, plus le moment de gamberger pour Malick Daf et ses joueurs ! Cela d’autant plus que le Sénégal a toujours atteint les huitièmes de finale du Mondial de la catégorie. Une petite piqûre de rappel n’est jamais moins importante avant ce genre de rendez-vous. Pour une première participation en 2015, les Lionceaux avaient réussi l’énorme prouesse de se hisser en demi-finale. Éliminé en huitièmes en 2017 toujours sous la houlette de Joseph Koto, le Sénégal a franchi les quarts en 2019 avec Youssouph Dabo comme sélectionneur… Sans vouloir leur mettre la pression !

Jour de Gagne : Tous derrière les Lionceaux !

⚽ Coupe du monde U20

🇨🇴🇸🇳 Colombie vs Sénégal

🗓️ Ce samedi 27 Mai

🕘 21h00 GMT

📺 💻📱à suivre en direct sur https://t.co/oH84RQA1Ly#U20WC #wiwsport #Senegal #Kebetu pic.twitter.com/fYKSrDmzp6 — wiwsport (@wiwsport) May 27, 2023

wiwsport.com