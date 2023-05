L’unique buteur sénégalais dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, Pape Demba Diop a évoqué les remous ayant suivi les résultats insuffisants des champions d’Afrique. Pour éviter une élimination précoce et inattendue, un rebond face à la Colombie est espéré, ce samedi à 21 heures.

Joint au téléphone par wiwsport.com à quelques heures du match de survie du Sénégal contre la Colombie pour le compte de la troisième journée de groupe C, le milieu de terrain sénégalais Pape Demba Diop reconnaît que la formation sénégalaise n’a plus le droit à l’erreur. « On a manqué de réalisme lors de nos deux sorties contre le Japon et face à l’Israël et pourtant l’équipe a bien joué. Maintenant, on n’a plus le choix. On est contraint de gagner pour continuer notre aventure. On va tenter de rectifier et de marquer nos occasions » estime le buteur sénégalais face à l’Israël.

Pour espérer rester en vie dans cette compétition, Pape Demba Diop et ses partenaires sont prêts à combattre, mais encore faudra se montrer plus tranchants. « Le plus important est de prendre ce match contre la Colombie comme une finale. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. On sera patient, on prendra la rencontre avec beaucoup de sérénité aussi« , a déclaré le milieu de terrain de Zulte.

wiwsport.com