Le Sénégalais Cheikh Tidiane Diouf remporte le 400m Hommes ce samedi 27 mai à l’annexe du stade Abdoulaye Wade.

Dans une annexe pleine à craquer et des tribunes rythmées aux sonorités des Assikos, la 10e édition du Meeting de Dakar s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. La sensation de la journée, c’est sans doute le Sénégalais Cheikh Tidiane Diouf.

Vainqueur du 400m hommes international, avec un temps de 47s 53, le sociétaire de l’AS Douanes a tenu son rang de favori. Ayant débuté au couloir 3, Cheikh Diouf a très vite mené la course malgré le vent fort soufflant sur le stade annexe de Diamniadio. « On a couru mais avec difficulté, à cause du vent car je pense que je suis à 47s alors que mon record personnel est à 45 », déclare le vainqueur de ce 400m.

Considéré comme un espoir de l’athlétisme sénégalais, Cheikh Tidiane Diouf a su compter sur un public acquis en sa faveur. « Je remercie tous ceux qui sont venus me supporter, en particulier ceux de mon village. Maintenant, je vais me concentrer sur les Jeux Africains et les Championnats du monde ».

