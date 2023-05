Grâce à son match nul face au PSG ce samedi (1-1), Strasbourg est officiellement maintenu en Ligue 1, alors que les Parisiens sont sacrés champions.

Le Racing Club Strasbourg Alsace évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Avant d’affronter le Paris Saint-Germain ce samedi, lors de la 37e et avant-dernière journée, l’équation était simple pour les hommes de Frédéric Antonetti : décrocher au minimum un point. Alors qu’ils pouvaient même se maintenir en cas de défaite, la formation alsacienne a réussi à tenir tête au PSG.

Avec plus de chance, Strasbourg aurait pu mener à la pause, puisque l’attaquant sénégalais Habib Diallo a trouvé le poteau. Et s’ils ont concédé l’ouverture du score sur un but de Leo Messi (0-1, 59e), les joueurs du RCSA ont fait le dos rond pour égaliser grâce à Kévin Gameiro (1-1, 79e). Avec sept points d’avance sur la zone rouge à une journée de la fin, le maintien est acquis. Paris est champion.

🏁 C'est fini !! Le Racing arrache le nul face au nouveau champion de France !@Ligue1UberEats, nous serons là la saison prochaine ! 🤩💙#RCSAPSG (1-1) pic.twitter.com/SaRrIT6J1e — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 27, 2023

