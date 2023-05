C’était sans doute la partie la plus attendue de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération de basket. Le bilan financier dévoilé explique des dépenses estimés à plus de 300 millions.

L’ensemble des dépenses effectuées durant la saison 2021-2022 s’élève à Trois Cent Trente-Huit Millions Six Cent Quatre Vingt Quatre Mille Huit Cent Soixante Cinq (338.684.865) Francs CFA a fait savoir le rapport financier de la FSBB partagé ce matin.

Des dépenses justifiées par l’organisation et participation à des compétitions des équipes nationale À, U18, et les joutes en championnat local. « Au cours de la saison 2021/2022, la FSBB a dépensé plus lors des compétitions internationales particulièrement pour l’équipe nationale masculine A (qualification coupe du monde 2023), soit 48,25% et pour la sélection U18 9,74% des dépenses. Les frais liés à l’organisation de la BAL à Dakar représentent 1,46% tandis que les droit FIBA sont de l’ordre 4,26% » peut-on lire dans le document.

En détails :

Compétitions (Division 1 et Coupe du Sénégal) – 29 232 250 F CFA Division 2 sous forme zonale – 20 350 000 F CFA Tournoi de montée en D1 – 10 518 200 F CFA Remboursement mutations – 13. 880. 000 F CFA Organisation fenêtre février Dakar – 42. 640. 000 F CFA Préparation et participation Afrobasket U18 – 33. 002. 271 F CFA Secrétariat – 16. 927. 117 F CFA Préparation et Participation fenêtre Alexandrie 41. 156.000 F CFA Primes versées aux clubs gagnants – 13.000. 500 F CFA Couronnement – 5. 049. 000 F CFA Droits FIBA – 14.431.054 F CFA Préparation et participation fenêtre Monastir en aout 2022- 79.686.875 F CFA Hôtels – 10.000.000 F CFA BAL – 4.954.500 F CFA Frais bancaires – 3.357.498 F CFA

Malgré les contraintes du calendrier international (participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde sous formes de fenêtres), les autres activités fédérales particulièrement les compétitions nationales, le couronnement du roi et de la reine et le fonctionnement se sont déroulées normalement et constituent plus du 1/3 des dépenses effectuées directement par la FSBB, soit 36,33% explique le document liés aux dépenses effectuées lors de la saison passée.

