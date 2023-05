Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, le Teungueth Fc et le Casa Sports vont s’affronter ce samedi pour une place en finale. Dans cette mêlée ouverte, au stade Ngalandou Diouf, une bataille féroce est attendue.

Complètement hors course en championnat, le Teungueth Fc voit désormais la Coupe de la Ligue comme une planche de salut pour sauver sa saison, surtout que dans l’histoire de cette compétition il n’a été sacré. La formation de Cheikh Gueye tombeuse de Demba Diop en quart de finale, sur sa pelouse, voudra récidiver même si l’adversaire semble plus féroce. Effectivement, en face il y aura le Casa Sports.

Deux fois vainqueur de ce trophée et toujours en lice pour un doublé en championnat. L’actuel 3e de la Ligue 1 à seulement 5 longueurs du leader Génération Foot, le Casa Sports vainqueur de Walydaane lors de la précédente étape, ambitionne de prendre sa revanche après sa lourde défaite prise contre la même formation et sur la même pelouse (4-2) en début de championnat. Cette opposition entre deux ténors de l’élite sénégalaise verra l’équipe victorieuse affronter le prochain vainqueur de l’autre demi-finale qui se jouera en le Ndiambour de Louga et le Stade de Mbour, programmée demain dimanche.