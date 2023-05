C’était le choc du jour. Et il a tourné en faveur des rufisquois. Le Teungueth recevait le Casa Sports pour la première demi-finale de la coupe du Sénégal. Le TFC s’est imposé (2-1) et se passe ainsi en finale.

Un match que les deux équipes ont entamé avec une forte intensité. Dans les premières minutes, les rufisquois et les ziguinchorois se rendent coup sur coup. Les deux équipes se procurent des occasions mais aucune n’a réussi à ouvrir le score. Les deux gardiens sont au rendez-vous. Tout le long de la première période, les deux équipes ont gardé la même intensité avec beaucoup de duels mais, c’est dans le dernier qu’elles ont péché. Les deux équipes retournent aux vestiaires avec un score nul (0-0).

De retour des vestiaires, les rufisquois vont se faire surprendre. Ils vont rapidement encaisser un but à la 49e minute (0-1). Servi par Jean Gomis, Moctar Diallo une tête imparable pour le gardien du Teungueth FC. Après ce but encaissé, le Teungueth va partir à l’attaque. Et dix minutes plus tard, ils obtiennent l’égalisation sur un cafouillage, grâce Jacques Ndiaye qui venait juste d’entrer (1-1, 59e minute). Le match est à nouveau relancé.

Au fur et à mesure que le match avance, les deux équipes vont baisser en intensité. La rencontre se termine ainsi sur un score nul (1-1). Les deux équipes se dirigent vers les prolongations. La première période de la prolongation ne va rien changer, les deux formations se neutralisent. En seconde période, le TFC va rapidement prendre l’avantage grâce à Pa Omar (2-1). Le match se termine sur ce score.

Le Teungueth FC se qualifie ainsi pour la finale de la coupe de la ligue. Le club rufisquois connaitra son adversaire demain.

wiwsport.com