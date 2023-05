Le début de la compétition des championnats d’Afrique de karaté zone 2 était prévue ce samedi au stadium Marius Ndiaye. Malheureusement une coupure de courant a contraint les organisateurs à donner rendez vous ce dimanche pour les finales Kata et Kumite.

Après le stage d’arbitrage organisé ce vendredi a l’arène nationale à l’initiative de la Fédération mondiale de Karaté, c’était au tour des karatékas d’entrer en jeu ce week-end dans ces championnats d’Afrique de la zone 2 qu’abrite le Sénégal.

Sur le tatami du stadium Marius Ndiaye ce samedi où il y’avait les délégations du Sénégal (pays hôte), de la Guinée Conakry, de la Sierra Leone et du Mali, l’ambiance été au rendez-vous avec un public venu assister à l’évènement.

Avec la présence effective de

Mohamed El Moctar Diop, président de la (FSKA) Fédération Sénégalaise de Karaté, de Sékou Cheick Condé Président de la zone 2 UFAK, et de Béchir Chérif, vice président du World Karate Federation (Fédération mondiale de Karaté) et vice président de l’UFAK (Union des Fédérations Africaines de Karaté), le moment était venu aux alentours de 18H de passer finales Kata individuels Masculin (Cadet Junior et Senior), Kata équipe Masculin et féminin (Junior et Senior). Malheureusement une longue coupure de courant est intervenue pour différer le tournoi qui se poursuivra ce dimanche.

Wiwsport.com