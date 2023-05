Deuxième de Bundesliga à deux points de Dortmund avant la dernière journée ce samedi, le Bayern Munich n’a jamais été aussi proche de perdre sa couronne.

En déplacement sur la pelouse du FC Cologne qui n’a plus rien à jouer, le Bayern Munich est en mission quasi-impossible : tout autre résultat qu’une victoire au RheinEnergieSTADION n’arrangera pas les hommes de Thomas Tuchel. Et encore même en l’emportant, la formation bavaroise pourrait tout de même perdre son titre pour la première fois depuis dix ans.

Le seul espoir pour Sadio Mané et ses partenaires ? Gagner et que Dortmund ne fasse pas de même à domicile contre Mayence. Cette situation pour le Bayern Munich est la conséquence d’une bien triste saison et de la défaite renversante face au RB Leipzig le week-end dernier (1-3), permettant au BVB de reprendre la tête grâce à son succès à Augsbourg (0-3).

