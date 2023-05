Au terme d’un dénouement assez incroyable, le Bayern Munich de Sadio Mané et de Bouna Sarr s’est octroyé de son onzième titre d’affilée de Bundesliga ce samedi 27 mai.

C’est d’autant plus un premier titre de champion d’Allemagne pour Sadio Mané et un troisième pour Bouna Sarr, vainqueurs à la toute dernière seconde. Car au terme d’un suspense insoutenable lors de la dernière journée de Bundesliga samedi, le Bayern Munich est devenu champion d’Allemagne. Les Bavarois ont gagné 2-1 à Cologne et ont profité du match nul du Borussia Dortmund chez lui face à Mayence (2-2). Du coup, le club bavarois a dribblé son éternel rival, passant devant avec le même nombre de points mais un meilleur goal-average.

C’est forcément le Borussia Dortmund, leader avec deux points d’avance avant cette dernière journée et proche de mettre fin à une hégémonie de plus d’une décennie, qui a connu une terrible désillusion à domicile. La pression semblait sans doute trop forte pour le BVB. Les hommes d’Edin Terzic se sont vite retrouvé mené 2-0 après des réussites d’Hanche-Olsen (15e), sur passe d’Edimilson Fernandes, et d’Onisiwo (24e). Entre ces deux buts, Haller a manqué un penalty pour le BVB (19e), ce qui a encore tendu les nerfs des joueurs.

Dortmund a repris espoir après la réussite de Guerreiro (69e), alors que le 2-2 de Süle (96e) est tombé bien trop tard. Le Bayern a pleinement profité de ce faux pas grâce à son succès 2-1 à Cologne qui lui permet de dribbler son rival pour remporter son 33e titre de Bundesliga. Le club bavarois est revenu de très loin. A Cologne, il a ouvert le score dès la 8e par Coman, mais a concédé l’égalisation sur un penalty de Ljubicic (80e). A cet instant, Dortmund redevenait leader. Mais Musiala a donné la victoire et un nouveau titre aux Bavarois à la 89e, sur un service de Gnabry.

