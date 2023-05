L’édition 3 de la Basket-ball Africa League va prendre fin ce soir avec la finale entre l’AS Douanes et Al Ahly, deux nouveaux finalistes pour la succession . La rencontre qui va démarrer à 16h Gmt opposera le représentant du Sénégal à l’Égypte. Un duel très prisé en Afrique !

Une finale pour susciter l’intérêt du public pour la BAL

L’AS Douanes va-t-il suivre les pas de l’Équipe Nationale Senior de Football ou celle en Beach Soccer qui ont remporté des finales face à l’Égypte ? Même si les exemples viennent d’une autre discipline, le football, cette victoire finale est attendue par les nombreux férus des duels senegalo-egytiens. Ils n’attendent que ce duel toutes disciplines confondues.

Si la Basketball Africa League n’a pas le même engouement à Dakar qu’à Kigali, le déclic pourrait venir de cette finale. Il faut dire que la nouvelle ligue africaine a déjà l’intérêt des clubs africains qui rivalisent de plus en plus pour participer à cette compétition qui regroupe 12 formations pour le moment. Les supporters devront suivre et quoi de mieux une coupe remportée. En Égypte qui compte déjà un champion avec Zamalek, la conférence du Nil a noté des avancées en étant hôte pour la 2e fois en 2023.

L’AS Douanes vers un premier titre continental

L’AS Douanes règne en maitre sur la scène nationale depuis quelques années. 10 fois vainqueur du championnat dont un quadruple (2016, 2017, 2018, 2019), en plus des trophées Coupe du Sénégal, Saint-Michel, elle a l’habitude de disputer des finales. Toutefois, il fallait dépasser le niveau national et prétendre à être le représentant du Sénégal en Afrique. Chose faite depuis l’Edition 2021 ou les Gabelous se sont arrêtés en quart temps. Une expérience bénéfique pour le retour dans cette compétition en 2023. Malgré les deux défaites d’entrée, lors de la conférence Sahara, l’AS Douanes qui a beaucoup mise sur le recrutement s’est donné les armes et la détermination d’atteindre ses deux premiers objectifs : se qualifier en Final 8 en sortant le champion en titre (US Monastir) et décrocher le ticket pour la demi-finale en éliminant le finaliste 2022 (Petro Luanda).

Les Gabelous avancent doucement et surement dans cette compétition. Jean Jacques Boissy qui a rejoint l’équipe en début d’année après son retour au bercail (en provenance de la 3ème division en Espagne) est sans doute l’attraction de l’AS Douanes. Deuxième meilleur scoreur du club derrière l’américain Marcus Crawford avec une moyenne de 15,7 points par match, Boissy estime qu’il y a encore du travail a faire. « Nous sommes vraiment confiants mais nous sommes aussi très humbles car notre objectif est de gagner le tournoi. Nous essayons d’éviter les distractions. L’entraîneur a dit que nous devions jouer plus agressivement défensivement. Notre défensive est ce qui nous a donné trois victoires dans la Conférence et deux autres dans les séries éliminatoires. Nous marquons beaucoup de points rapides grâce à notre défense agressive » a-t-il déclaré sur le site de la BAL.

Coach Pabi pour empêcher le double d’Augustin Bosch ?

Quoi de mieux qu’un trophée de meilleur entraineur à la veille de la finale pour galvaniser la troupe des Gabelous ! Mamadou Gueye Pabi tient ainsi sa motivation pour tenir tête au technicien Espagnol Augustin Bosch qui veut reconquérir la BAL pour la deuxième fois après son sacre avec Zamalek d’Égypte en 2021. Avec Al Ahly, il ne s’est incline qu’une fois cette saison en conférence du Nil face au dernier adversaire battu par l’AS Douanes, Petro Luanda. Un seul point d’écart les séparait lors de cette défaite au Caire le 5 mai passé. Le Soudanais Anunwa Omot (18,4 pts par match), l’américain Michael Thompson (4,3 en passes décisives) et l’Egyptien Ahmed Ismail (5,8 sur les rebonds offensifs) portent les succès de cette équipe.

