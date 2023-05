L’AS Douanes va disputer dans quelques heures sa première finale de la BAL (16h Gmt). En attendant ce match important, les Gabelous savourent un trophée individuel important. L’entraineur Mamadou Gueye Pabi est le meilleur technicien de cette saison 3 selon la BAL. Une distinction qui célèbre l’expertise locale selon lui.

Au micro de BasketSenegal, le technicien qui participe pour la deuxième fois à Basketball Africa League a réagi sur la récompense de la BAL. Quart de finaliste en 2021, finaliste en 2023, Mamadou Gueye Pabi est le meilleur entraineur (12 clubs pqrticipants) de cette saison 3 qui sera bouclée ce soir. « Je dédie ce trophée à ma famille, mes joueurs et surtout les techniciens sénégalais. Parce que j’ai fait toutes mes classes avec des techniciens locaux. C’est la raison pour laquelle je suis fier parce que ce trophée c’est pour les Sénégalais et les techniciens locaux » a fait savoir le technicien de 44 ans.

Il a reçu son trophée de meilleur entraineur hier lors du match de classement pour la 3e place gagné par le Stade Malien (73-65) face au Petro Luanda. C’est d’ailleurs le coach du club angolais qui a remporté Jose Neto qui a remporté la première édition de cette distinction individuelle initiée l’année dernière par la BAL. Les critères pour gagner ce prix individuel est de développer une relation de respect mutuel avec la ligue, les officiels du match, les médias, les adversaires et les fans et d’obtenir les meilleurs résultats en fonction des ressources à leur disposition. Les votants sont les entraîneurs en chef et deux entraîneurs adjoints, toutefois entraîneur ne peut pas sélectionner un membre de son équipe.

🌟 The BAL SEASON 3 Coach of the Year is…

Mamadou « Pabi » Gueye, leading @as_douanes to their first BAL Final tomorrow! pic.twitter.com/7RKn3jPJzd — Basketball Africa League (@theBAL) May 27, 2023

Ancien joueur de l’AS Douanes, Mamadou Gueye Pabi est à la tête de ce club où il a remporté plusieurs fois le trophée de meilleur entraineur au niveau local. Ainsi ce nouveau prix, il le décrit comme un signe de la continuité.

« Je suis quelqu’un qui n’a pas l’habitude de parler de ma propre personne. Je sais que seul le travail paie. Ce n’est pas une surprise aussi pour moi. Parce que c’est la continuité de ce que je faisais certainement au niveau local. En 7 ans, j’ai été 5 fois meilleur coach au Sénégal (NDLR: 2016, 2017, 2018, 2019, 2022). Et c’est avec l’aide de tout un staff parce qu’il y a le coach Parfait Adjivon que je ne vais jamais cesser de remercier qui est très grand coach. Il y a aussi coach Alex, Boubacar Sarr… Tous mes joueurs parce que les bons joueurs font les bons coaches. Ainsi que toute la direction de l’AS Douanes ».

L’AS Douanes va disputer le dernier match de la BAL ce samedi 27 mai 2023 à 16h Gmt. Les Gabelous affronteront le représentant de l’Égypte, Al Ahly.

