La Fédération Sénégalaise de Basket renouvelle des instances ce samedi 27 mai. Pour le moment, les clubs sont dans le processus d’adoption des rapports d’activités et financiers 2021-2022. C’est la premiere partie du programme.

Au total, 114 clubs ont répondu présent pour ce jour de vote. Les travaux sont dirigés par le représentant du ministère des sports, Mouhamadou Fall, directeur des activités physiques et sportives, Me Seydou Diagne du CNOSS par ailleurs président du comité électoral autonome et Aya Pouye qui dirige la Zone 2 Afrique. Et du président sortant Babacar Ndiaye pour cette dernière activité dans sa mission.

Les délégués des clubs en interventions ont déploré le manque de communication et de partage d’informations de la Fédération de basket. Concernant le rapport d’activités et financier de la saison passée, 93 clubs ont voté pour, 13 contre et 8 se sont abstenus. Quant au rapport financier, il a fait couler beaucoup de salive dans la salle du CICES. Pendant une demi-heure, des débats ont eu lieu sur le rapport de la cour des comptes en 2021 concernant le fond d’appui Covid-19 (La FSBB aurait reçu 200 millions) entre le candidat Pathé Keita et Babacar Ndiaye. Des frais de transports qui ne seraient pas payés à des clubs et une « non transparence » de la partie sponsoring et dépenses liées à l’équipe nationale qui représentent la plus grande partie du rapport financier.

