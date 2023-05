Malgré leur victoire face au Stade Briochin sur deux buts de Cheikh Ndoye, les joueurs d’Habib Bèye n’ont pas réussi à décrocher une place dans les deux premiers et resteront en National 1…

Le Red Star reste à quai. Avant la dernière journée du National 1 français ce vendredi 26 mai, les hommes d’Habib Bèye savait qu’ils n’entretenaient pas leur destin en main quant à la montée en Ligue 2 au moment d’accueillir le Stade Briochin. Néanmoins, la formation audonienne a mis un sursaut d’honneur à bien finir sa saison.

Elle s’est en effet imposée 2-0 Stade Bauer, grâce à un doublé de Cheikh Ndoye. Le premier but audonien a permis au Red Star d’être en Ligue 2 pendant un certain moment dans cette soirée, au regard des résultats de ses autres adversaires. Mais malheureusement, Concarneau et Dunkerque ont fini par remporter leur match et s’assurer de la montée. Le Red Star et Habib Bèye devront donc repartir pour une nouvelle saison de National 1.

Malgré sa victoire face au Stade Briochin, l'Étoile Rouge évoluera en National l'an prochain. Au terme d’une saison qui aura rendu son verdict dans les ultimes secondes, le @RedStarFC aura tout donné et aura été dans la course jusqu’à la fin. Le Red termine 3ᵉ. #REDSB pic.twitter.com/K8VsD3QFk3 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) May 26, 2023

