Capitaine de l’équipe nationale des moins de 23 ans, Abdoulaye Ndiaye, actuellement en prêt du côté de Bastia où il est devenu un élément essentiel, pourrait prolonger son séjour avec les insulaires. Ces derniers aimeraient le conserver.

Bastia a accéléré pour recruter définitivement le joueur sénégalais. En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, rapportées par footsur 7,Bastia a formulé une offre à l’Olympique Lyonnais pour s’attacher les services du jeune défenseur sénégalais de 21 ans, Abdoulaye Ndiaye. Le joueur est prêté par l’OL au club corse cette saison, où il a disputé 28 rencontres de Ligue 2 pour 1 but et 2 passes décisives.

D’après l’insider, les dirigeants bastiais ont proposé 500 000 euros à Lyon pour recruter le défenseur central, une proposition rejetée par l’OL. Abdoulaye Ndiaye est évalué un million d’euros sur Transfermarkt, mais les dirigeants lyonnais en demanderaient 4 millions.

Le joueur réalise une excellente saison en Corse et serait suivi par plusieurs clubs, dont le RC Lens et des équipes allemandes. Recruté par l’OL à l’AS Dakar Sacré Coeur en 2020, il n’a jamais disputé de match officiel avec le club rhodanien et a toujours évolué avec la réserve.

