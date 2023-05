Pour se qualifier au second tour de la coupe du monde U20, le Sénégal devra impérativement gagner son match contre la Colombie qui se jouera demain. En prélude de ce match, l’entraineur des lionceaux Malick Daf est revenu sur les éléments à améliorer afin de venir à bout de la Colombie et décrocher le ticket qualificatif.

Après une mauvaise entame de compétition, les lionceaux comptent se relever demain face à la Colombie. Une confrontation qui s’annonce difficile. En effet, la Colombie vient d’enchainer deux victoires. « On va jouer contre la Colombie, leader du groupe. Elle a gagné son premier match face à l’équipe d’Israël après avoir été menée au score. Ils ont égalisé avant de marquer leur dernier but dans les arrêts de jeu. La Colombie a connu la même situation face au Japon pour avoir été menée au score avant de finir par gagner le match. C’est une bonne équipe qui a montré beaucoup de caractère dans ce tournoi », affirmer Malick Daf.

Le Sénégal joue donc une finale et devra réaliser un parfait match pour espérer s’en sortir. Et le coach des lionceaux a identifié les éléments sur lesquels il faudra s’améliorer pour aller chercher la victoire. « Je pense que le Sénégal a montré tellement de bonnes choses, il nous manque que la finition et je pense que demain ça va finir par payer quel que soit alpha parce que je pense que le football aussi c’est comme ça. On a une bonne équipe qui peut rivaliser avec n’importe quelle équipe. Il nous manque quelques petits détails et moi je dirais que c’est l’efficacité devant les buts, la concentration pour s’appliquer dans le dernier tiers…les décisions, les frappes…ce sont des jeunes qui doivent progresser et ils sont encore dans une bonne voie », explique Malick Daf.

Pour y parvenir, l’entraineur reste sur son idée de base. Il s’agira de garder leur identité de jeu tout en gardant l’objectif principal, qui est celui d’aller chercher la victoire impérativement. « On sait que ce ne sera pas une partie de plaisir, on va jouer notre jeu, gagner ce match pour se qualifier au deuxième tour… Il faut voir l’entraînement de ces deux derniers jours pour comprendre. Ils sont restés concentrés motivés, et je sais qu’ils sont prêts à aller chercher cette qualification », conclut Malick Daf.

