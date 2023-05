Loin du milieu de la lutte depuis un certain temps, Luc Nicolaï a confié qu’il n’avait plus envie de continuer à organiser le combat royal entre Modou Lô et Ama Baldé pour plusieurs raisons.

Promoteur du combat Modou Lô v Ama Baldé qui tarde à se tenir, Luc Nicolaï semble ne plus avoir la tête à cette affiche. Au micro des Arènes TV, le promoteur Mbourois a confié qu’il n’a pas apprécié les polémiques qui ont entouré la tenue de ce combat étant donné qu’un autre promoteur qui a ficelé le combat Modou Lô v Boy Niang fait tout son possible pour celui ci se puisse se tenir en premier. Ajouté à cela, la maladie de Gaston Mbengue qui lui a laissé un grand vide, le conforte dans sa position de ne pas verser dans la polémique.

« J’ai eu mal après avoir entendu des commentaires sur les combats Modou Lô v Ama Baldé ou Modou Lô v Boy Niang. Pendant ce temps où certains cherchaient à prioriser l’un des combats, je pensais à mon frère Gaston Mbengue qui est alité. J’ai même pleuré lorsque j’ai entendu cette polémique. J’ai falli appeler Makane (fils de Gaston) pour lui dire de cesser la polémique parceque j’ai cheminé avec son père et on a été des rivaux mais toujours dans le respect. C’est pourquoi son départ ma laissé un grand vide et je n’ai même plus envie d’organiser le combat Ama Baldé v Modou Lô. Il y’a beaucoup de mauvaises choses qui se passent malheureusement dans la lutte » a confié Luc Nicolaï.

Wiwsport.com