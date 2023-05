Vainqueur à Sochaux ce vendredi (0-1), le FC Metz a repris la deuxième place de Ligue 2, à une journée de la fin.

Le FC Metz prend son destin en main. Au terme d’une large domination, le Club à la Croix de Lorraine et ses Sénégalais se sont imposés sur la plus petite des marges sur la pelouse du FC Sochaux (0-1), vendredi soir, lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2. L’ailier sénégalais Cheikh Tidiane Sabaly a inscrit l’unique but de cette victoire messine en début de seconde période.

Grâce à cette victoire, le FC Metz profite de la défaite de Bordeaux à Annecy (1-0) pour reprendre la deuxième place du Championnat grâce à une meilleure différence de buts sur les Girondins, et revient à trois points du leader havrais. Ainsi, une victoire au Stade Saint-Symphorien face à Bastia, vendredi prochain lors de la dernière journée, permettrait à Metz de retrouver la Ligue 1.

#FCSMFCM [ ℙ𝕣𝕠 ] 🏆 𝙀𝙏 𝙊𝙐𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄 !!!!! 😍😍😍 ✅ Le #FCMetz repart de Sochaux avec une victoire déterminante !!! 🔥🔥🔥 0️⃣ – 1️⃣ pic.twitter.com/OtGBaUBO0o — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 26, 2023

