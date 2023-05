Fixé au 30 juillet 2023 à l’arène nationale, le combat Balla Gaye 2 v Eumeu Sène aura bien lieu selon le promoteur Makane Mbengue qui balaie d’un revers de main les rumeurs concernant le report de cet événement.

Depuis peu des rumeurs se propagent sur un possible report du combat tant attendu entre BG2 et Eumeu Sène. Des analystes du milieu de la lutte ont soulevé cette hypothèse mettant en avant l’état physique inquiétant du lion de Guédiawaye. « Retenez bien ce que je vous dis. Balla Gaye 2 n’est pas encore prêt physiquement pour affronter Eumeu Sène le 30 juillet. Je doutes fort quant à la tenue de ce combat. Le lutteur (Balla Gaye) que j’ai vu incapable de mettre un pied sur l’autre lorsqu’il faisait sa chorégraphie au drapeau du chef de l’Etat n’est pas dans les conditions idéales pour lutter… Si j’étais Eumeu Séne j’irai sans tarder chercher un autre adversaire pour ne pas perdre mon temps » avait fait savoir un chroniqueur dont nous préférons taire le nom.

Pour ainsi lever toute équivoque, le promoteur Makane de la structure Gaston production a rassuré les amateurs que le combat aura lieu à la date fixée. « Ce combat a été régularisé au CNG. Pour le CNG le combat aura lieu et pour les lutteurs également. Maintenant il y’a certaines choses qui sont de l’ordre du divin. Mais on avait entendu ces mêmes rumeurs lors des combats entre Balla Gaye et Boy Niang et au final on a vu que c’était l’un des meilleurs combats de l’année (…) La lutte est ainsi faite. Il faut des rumeurs par ci et par là pour qu’il y’ait de l’engouement » a affirmé le fils du Don King dans une video postée sur la chaine Youtube de la structure Gaston productions.

