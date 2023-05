Quelques jours après avoir salit sa réputation en s’attaquant physiquement à Armée malgré sa victoire, Mbaye Gouy Gui a présenté ses excuses au monde de la lutte mais aussi à son adversaire.

Une faute avouée est à moitié pardonnée dit-on. Mais il serait difficile qu’il s’en tire sans la moindre égratignures. Selon certaines indiscrétions, Mbaye Gouy Gui a été sanctionnée financièrement par le CNG qui ne lui a pas remis son reliquat après son combat de samedi dernier. L’agression contre son adversaire Armée dans l’enceinte et sur un plateau TV lui a donc coûté très cher. Malgré cela, le lutteur de l’écurie Bada Dione a tenu à présenter ses excuses.

« Je m’excuse devant tous les amateurs de lutte. On ne m’a pas connu ainsi. En 16 combats je n’avais jamais avait été sanctionné financièrement par le CNG. J’ai eu tord, je m’excuse encore une fois auprès de mon adversaire, de sa famille et de son écurie. Je n’ai pas fait exprès de le frapper, je le jure. Quand j’ai vu les images, j’étais choqué et je ne comprenais pas » a t’il affirmé sur Jambaar News

Wiwsport.com