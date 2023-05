Nicolas Jackson est sur toutes les lèvres. Auteur d’une superbe fin de saison avec Villarreal, l’attaquant sénégalais aux 12 buts et 5 passes décisives cette saison attire plus que jamais les convoitises. En cas de décision de départ du club espagnol lors du prochain mercato, le joueur de 21 ans ne devrait pas manquer de choix car plusieurs formations le surveillent de très près. Parmi elles, le RB Leipzig.

D’après les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, le club allemand est très attentif à la situation de Jackson. Malgré un contrat allant jusqu’en 2026, la clause libératoire de l’ancien joueur du Casa Sports n’est que de 35 millions d’euros. Une somme pour le moins conséquente. L’hiver dernier, Jackson était proche de s’engager à Bournemouth, avant que le transfert n’échoue.

Understand RB Leipzig are among clubs tracking Nicolas Jackson, striker who’s having an excellent season at Villarreal. 🟡✨ #transfers

Jackson, on fire recently with 8 goals and 2 assists in the last 6 games.

Release clause available in the summer: €35m. pic.twitter.com/x2zQo5JZP0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2023