L’AS Douanes s’est offerte une qualification historique en finale de la Basketball Africa League. Les Gabelous ont sorti de la course le finaliste de l’édition Petro Luanda (92-86). Une grosse satisfaction du coach Mamadou Gueye Pabi qui est revenu sur les clés du succès.

On vous l’avait dit, les Gabelous sont des « Trouble-Maker » et ce statut, ils l’ont assumé jusqu’au bout sortant tour à tour le tenant du titre (l’US Monastir) et le finaliste de l’édition précédente (Petro Luanda). L’AS Douanes a déjoué tous les pronostics cette saison après deux défaites d’entrée lors de la Conférence du Sahara.





« Nous avons donné tort aux sceptiques. Défensivement, nous avons été formidables. Maintenant, nous jouons juste notre jeu et essayons d’aller le plus loin possible dans ce championnat », a déclaré l’entraîneur de l’AS Douanes Mamadou Gueye lors d’une conférence de presse d’après-match rapporte le site de la BAL.

Dans les séquences des questions-réponses avec la presse rapportée par Basket Senegal. Le technicien explique le changement au coup d’envoi. « Nous avons fait un excellent premier quart temps offensivement comme défensivement. Parce qu’on avait besoin de la taille. Sachant qu’au poste 4, il drive et shoot comme il veut. Donc j’ai changé mon 5. A la place de Bara, j’ai mis Maluach pour qu’il puisse les gêner ». En 10 minutes, le Soudanais de 16 ans (2m13) drafté avec le programme BAL Elevate a inscrit 7 points et 4 rebonds.

La clé du match est donc la bonne défense. « C’est ce que j’avais dit dans les vestiaires. Il fallait très bien défendre sur les tirs extérieurs. Et les obliger à ce que les intérieurs scorent le plus. C’est ce que nous avons essaye de faire et je pense que nous l’avons réussi. Morais qui tournait à 18 points est sorti à 8 points. C’est une excellente défense ».

Déjà qualifiée en demi-finale, l’AS Douanes avait fait mieux que lors de leur première participation en 2021 ou il s’était arrêté en quart. Ainsi, il fallait juste continuer à jouer et avancer sans pression. « Je leur ai demandé de prendre du plaisir parce que l’objectif était déjà atteint. Depuis que j’ai commence a a coacher c’est ma façon de faire. il faut toujours entretenir la motivation des joueurs… Sachant que trop de routines, trop de satisfactions entrainent une certaine suffisance, une perte d’agressivité. Maintenant certains coach pour restaurer cette perte d’agressivité se basent sur l’inconfort psychologique, ce qui me parait contestable parce que cela fragilise les joueurs sur la durée et ils ne comprennent plus. Savoir coacher, c’est donner du respect à ses joueurs et c’est ce que j’essaie de transmettre ».

L’AS Douanes réussit ainsi une participation historique a la BAL pour un club sénégalais. Elle récolte les fruits d’un travail entamé depuis longtemps selon le coach. « Après notre sacre en championnat la saison passée, le lendemain même, nous avons commence à travailler dessus. Avoir d’assez bonnes recrues et travailler énormément pour arriver là ou nous sommes aujourd’hui. »

Ce samedi 27 mai, un club sénégalais pourrait bien être le détenteur du trophée de la BAL. L’AS Douanes défiera le représentant de l’Égypte, Al Ahly.

