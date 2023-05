Arrivé l’été dernier à Chelsea en provenance de Naples, Kalidou Koulibaly est l’un des joueurs majeurs du championnat anglais. Le défenseur sénégalais fait partie des joueurs les plus payés de la Premier League.

Réputé être la Ligue de football la plus prestigieuse du monde, la Premier League offre souvent les plus gros émoluments aux footballeurs. De quoi rémunérer aussi les plus grands joueurs qui y évoluent. Convoité depuis des années par plusieurs cadors européens, Kalidou Koulibaly a rejoint Chelsea l’été dernier au détriment du Real, du PSG ou encore de Manchester United.





Presque un an après son arrivée à Stamford Bridge, le capitaine des Lions est l’un des joueurs les mieux payés d’Angleterre. A l’en croire Curiosidades PL, Kalidou Koulibaly est le dixième joueur le mieux payé en Premier League. L’ancien défenseur de Naples perçoit un salaire de 295.000 livres sterling (soit 223.165.942 FCFA) par mois. Le Sénégalais ferme le top 10 de ce classement composé de la crème de l’élite anglaise : Kévin De Bruyne, David De Gea ou encore Erling Haaland.

Maiores salários da Premier League: 🇧🇪 De Bruyne: £400k por semana

🇪🇸 De Gea: £375k

🇳🇴 Haaland: £375k

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sancho: £350k

🇧🇷 Casemiro: £350k

🇪🇬 Salah: £350k

🇫🇷 Varane: £340k

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling: £325k

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Grealish: £300k

🇸🇳 Koulibaly: £295k pic.twitter.com/ng7pHJ926m — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) May 19, 2023

wiwsport.com