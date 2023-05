Élu joueur du centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard du mois, à deux reprises en octobre puis en février, Bassirou Ndiaye réalise une très belle saison dans l’équipe réserve du FCSM, affichant pas moins de 21 buts et 7 passes décisives en 22 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

Il s’est d’ailleurs illustré par deux quadruplés dans les victoires contre Cosne USC (6-1) et l’AS Quetigny (1-11) et s’est imposé comme le leader offensif de la réserve des Lionceaux. Meilleur buteur de tous les championnats de National 3, N’Diaye attire les convoitises et attendait de signer son premier contrat professionnel dans les prochaines semaines.

Selon les informations de footmercato, l’ailier gauche sénégalais a déjà reçu plusieurs offres de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, notamment les Lionceaux qui souhaitent le conserver. Les actuels 6èmes de Ligue 2 ont d’ailleurs envoyé Bassirou N’Diaye s’entraîner avec le groupe professionnel ces dernières semaines. Il a également reçu des intérêts de la Belgique et de l’Allemagne qui surveillent de près son évolution. Mais finalement, l’attaquant sénégalais a décidé de quitter Sochaux. Il va s’engager très rapidement du côté de Lorient, 10e de Ligue 1 après 36 journées.

wiwsport.com