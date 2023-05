« C’est avec une grande joie qu’une fois de plus je vous félicite pour la victoire bien méritée du Sénégal et son sacre de Champion de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies des moins de 17 ans, Algérie 2023. Les victoires constantes des équipes nationales sénégalaises témoignent de votre excellent et inspirant leadership« , estime Motsepe dans une note adressée à l’instance faîtière du football sénégalais.

Il ajoute : « Je vous encourage à poursuivre le travail remarquable que vous faites et vous prie d’exprimer notre gratitude aux membres de votre Comité Exécutif et au Président Macky Sall pour leur soutien à vous et à la Fédération Sénégalaise de Football. Je vous souhaite, ainsi qu’à la Fédération Sénégalaise de Football tout le meilleur et je me réjouis de vous revoir« .