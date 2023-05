Actuel meilleur artificier de cette saison en Ligue 1 avec 12 réalisations, le natif de la Gambie Abdoulie Gassama compte accroître son avance en tête des buteurs. Devenu vedette du Casa Sports après deux saisons passées sur le banc, l’attaquant qui s’inspire beaucoup du brésilien Ronaldo ne ferme pas la porte aux sélections sénégalaises. Dans cette interview accordée à Wiwsport, le joueur de 23 ans est revenu sur la saison du Casa Sports, en lice pour un doublé.

Interview

Pouvez-vous revenir sur vos débuts ?

Je viens de la Gambie, j’ai fait mes débuts dans une équipe de quartier comme beaucoup de footballeurs d’ailleurs. Mon club évoluait en deuxième division. J’ai fait là-bas quatre ans avant de venir au Sénégal au Casa Sports, suite à un test. Et grâce à Dieu je l’ai réussi. On m’a contacté quelques jours plus tard et voilà, depuis, je suis ici. Je vis ma troisième saison avec l’équipe.

Pourquoi le choix du Casa Sports ?

Déjà, il faut reconnaître que la Casamance et la Gambie c’est une presque la même région. Un gambien footballeur qui rêve de jouer dans le championnat sénégalais doit forcément passer par le Casa Sports. C’est plus proche de chez nous. Et chaque année, l’équipe passe un séjour en Gambie pour préparer la saison à venir ( hivernale). Enfin, c’est une équipe qui reçoit presque chaque année des footballeurs gambiens. A l’époque, on était trois à rejoindre le club, moi, Lamine Jurjy et Moutarou Ndiaye.

Comment as-tu vécu tes débuts au Casa Sports ?

J’ai aussitôt intégré l’équipe première. Même si je ne faisais pas partie des titulaires. J’ai continué à me préparer pour pouvoir saisir la chance une fois l’occasion se présenterait. Et j’avoue que je n’avais aucun problème. Joueurs, dirigeants, supporters, ils nous ont accueillis comme il se devait. Ils nous encourageaient, on recevait toujours des messages de soutiens et d’encouragements. Ils nous ont montré que la Gambie et la Casamance c’est la même chose. L’intégration était vraiment facile pour nous trois.



Tu as fini par s’imposer dans l’équipe lors de ta troisième saison, qu’est-ce qui explique cela ?

Ce n’est pas un secret polichinelle. J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir saisir ma chance. C’est vrai, lors des deux dernières années, je n’étais pas titulaire mais cela était une source de motivation. Comme, je l’ai expliqué tantôt, je n’ai jamais abandonné, jamais. Ce qui m’a permis d’être à ce niveau aujourd’hui.

Nous sommes à cinq journées de la fin du championnat, penses-tu que vous avez les moyens de réaliser un doublé en championnat ?

Effectivement nous serons bientôt à la fin de la saison. La bataille sera très rude à ce stade de l’année. On est devancé par de bonnes équipes qui méritent d’être en haut du classement. Cependant, le Casa Sports n’a pas dit son dernier mot. On a la chance de les affronter donc cela va se jouer sur des confrontations directes. Et on fera tout pour les gagner. Certes, il y a de bonnes équipes cette saison et elles ne voudront pas nous voir faire un doublé. Mais rien n’est pas encore joué. On peut toujours être champions, réaliser un doublé. On y croira jusqu’au bout.

Selon toi, quelle est la meilleure voie à prendre pour remporter le championnat ?

Nous devons prendre chaque match comme une finale. Ce n’est pas gagné d’avance certes mais on tentera de remporter les trois points de la victoire pour chaque rencontre. Ce sera sans doute la clé pour remporter le championnat. La saison dernière on a remporté le championnat et la Coupe du Sénégal. Cette année on est en lice pour la Coupe de la Ligue et championnat donc on aimerait remporter les deux. Et on fera le nécessaire.

Sur le plan personnel, tu es l’actuel meilleur buteur du championnat, que penses-tu de cette course très animée ?

Cela se jouera sans doute jusqu’à la dernière journée. Mais mon objectif reste le même, finir en tête de ce classement pour être le meilleur buteur de cette saison. Je sais que de bons joueurs sont derrière moi mais ce n’est pas le moment de céder, je vais essayer de continuer sur cette lancée et de finir en beauté ce que j’ai commencé.

Aimerais-tu défendre les couleurs du Sénégal un jour ?

Je suis né et j’ai grandi en Gambie. Je suis là pour jouer et comme j’ai l’habitude de le dire depuis le début de cet entretien, je suis chez moi. La Gambie et le Sénégal sont des pays frères, le même pays si on peut dire ainsi, la même région. Les gambiens ont souvent des familles au Sénégal donc ce ne serait pas un problème.

Donc on peut dire que tu n’as pas fermé la porte aux sélections sénégalaises ?

Oui, que ce soit la Gambie ou le Sénégal, j’attends juste une chance pour pouvoir la saisir.

Le Casa Sports a accueilli un grand joueur comme renfort en cette fin saison, en la personne de Stéphane Badji, comment vois-tu son retour ?

Stéphane est un grand joueur, qui a beaucoup d’expérience et du vécu. Donc on ne peut qu’en réjouir. C’est un plus pour nous jeunes joueurs de pouvoir compter sur lui. Il n’arrête pas de nous motiver depuis son arrivée. Il nous apporte beaucoup, franchement.

Quelle est ton équipe de rêve et l’attaquant qui t’inspire le plus ?

J’aimerais dans l’avenir jouer au Réal de Madrid, c’est mon équipe de rêve. L’attaquant qui m’inspire le plus c’est le brésilien Ronaldo. Je l’adore.