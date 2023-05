Le milieu de terrain sénégalais a écopé d’une nouvelle expulsion avec le FC Séville face à Elche ce mercredi.

Pape Gueye a vécu une seconde moitié de saison rugueuse. Rarement décevant avec le FC Séville, le milieu de terrain international sénégalais a néanmoins été l’auteur de quelques faits de jeu. Déjà exclu contre l’Atletico Madrid puis contre le Celta Vigo il y a quelques semaines, le joueur prêté par l’OM a écopé de sa troisième expulsion en 15 matchs de Liga ce mercredi contre Elche.





Un carton rouge direct qui ne relève d’aucune contestation pour un tacle très raté sur Lucas Boyé dès la 18e minute. D’ailleurs après la rencontre, l’entraîneur du FC Séville jugeait l’expulsion justifiée, et demandait plus de maîtrise à son joueur de 24 ans qui pourrait ne plus rejouer avant la fin de saison, puisqu’il ne reste que deux journées de Liga à disputer.

« Ils nous expulsent un joueur qui devait jouer les matchs de Championnat. C’est une usure pour un autre joueur qui doit jouer la finale (de Ligue Europa). Pape doit apprendre à jouer ici. Il vient de France et je ne sais pas si c’est la même chose là-bas qu’ici. Nous n’allons pas commencer à faire ce qu’il fait. Il dois faire ce que font les autres. Nous n’avons rien à dire du carton rouge. Ce sont des erreurs d’apprentissage. On va le soutenir, il est très jeune et il va apprendre. Je reste avec l’engagement de l’équipe », a déclaré José Luis Mendilibar.

😮El 'palo' de Mendilibar a Pape Gueye: "En Francia en no sé cuánto tiempo no le expulsaron y aquí…". pic.twitter.com/EPrmMn91nr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2023

wiwsport.com