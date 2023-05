Un jour après le départ d’Andrea Pirlo du banc de Karagumruk, Mbaye Diagne a tenu a envoyé un message d’adieu à son désormais ancien entraîneur.

Un an après leur collaboration, Fatih Karagumruk et Andrea Pirlo ont décidé de se séparer. L’ancien milieu de terrain et entraîneur de la Juventus avait signé un contrat d’un an qu’il n’allait pas renouveler à la fin de cette saison, et les dirigeants du club turc ont pris la décision de se passer de ses services à trois journées de la fin du Championnat, où les Rouge et Noir occupent la 9e place.

Quelques heures se sont écoulées, et Mbaye Diagne, qui aura particulièrement brillé avec Pirlo, a écrit un message d’adieu au technicien italien. « Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et surtout même pour toute l’équipe. Merci également aux assistants Roberto Bario et Paolo Bertelli », écrit sur Instagram l’attaquant sénégalais aux 22 buts et 6 passes décisives cette saison.

wiwsport.com