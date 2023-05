Buteur en fin de prolongations, Philippe Paulin Keny a qualifié Başakşehir en finale de la Coupe de Turquie, après son match nul (2-2) contre Ankaragücü de Lamine Diack.

L’İstanbul Başakşehir retrouve la finale de la Coupe de Turquie. Six ans après leur dernier deuxième et rendez-vous à ce stade la compétition, les Bleu-marine et Orange ont arraché, jeudi 25 mai, un match nul 2-2 sur la pelouse du MKE Ankaragücü, lors des demi-finales retour. Suffisant pour se qualifier après leur victoire sur la plus petite des marges au match aller (1-0).

Mené au score, Ankaragücü et son milieu de terrain sénégalais Lamine Diack ont eu le mérite d’égaliser avant d’arracher les prolongations à la fin du temps règlementaire. Mais Başakşehir, en supériorité numérique, s’en est remis à son attaquant sénégalais Philippe Paulin Keny, qui égalise sur un coup de tète à la 111e. En finale, Başakşehir affrontera Fenerbahçe.

GOL | 🟡🔵 Ankaragücü 2 🆚 2 Başakşehir FK 🟠🔵 #ZTK ⚽️ Kény 111' pic.twitter.com/0r0Pq1sfnP — A Spor (@aspor) May 25, 2023

wiwsport.com