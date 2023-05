Champion d’Afrique avec le Sénégal, Kalidou Koulibaly qui s’est illustré dans les activités de la communauté, a été récompensé. En effet, il a reçu le trophée de Community Champion Awards un programme de récompenses parrainé par la Dublin Chamber Civic Foundation et les Dublin City Schools, qui rend hommage aux footballeurs et footballeuses les plus en vus dans le social.

Fier, le défenseur des Lions n’a pas manqué d’adresser un message de remerciement : « Merci à la PFA (Professional Footballers’ Association) et à la Chelsea Foundation pour le prix de Community Champion ! Ce fut un honneur de rencontrer les personnes incroyables de ma nouvelle communauté locale cette saison et de jouer un petit rôle dans le travail spécial du club pendant le Ramadan », a ainsi réagi Kalidou Koulibaly sur les réseaux sociaux.

Thanks to the PFA & Chelsea Foundation for the Community Champion award!

It has been an honour to meet the incredible people in my new, local community this season and play a small part in the club’s special work during Ramadan 💙#KK #CFC https://t.co/9VsTHxahbK

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) May 24, 2023