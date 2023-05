La Confédération africaine de football a levé le voile sur le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 202. Cette annonce marque une petite révolution avec l’adoption d’un format élargi, tout en éliminant la phase préliminaire, qui promet d’accroître la compétitivité des équipes.

Ainsi, les 54 pays membres de la CAF auront l’opportunité de prendre part à ces joutes de prestige. Ils seront répartis en neuf groupes, chacun comprenant six équipes. Les vainqueurs de chaque groupe obtiendront automatiquement leur billet pour la Coupe du Monde. Quant aux quatre meilleurs deuxièmes, ils se disputeront lors d’un tournoi de barrage organisé par la CAF. Le vainqueur de ce tournoi décrochera ensuite sa place pour le tournoi de barrage intercontinental de la FIFA.





Les premières joutes de ces éliminatoires débuteront dès le mois de novembre prochain, pour s’étendre jusqu’en octobre 2025. Quant aux tournois de barrages, ils se tiendront de novembre 2025 à mars 2026. Le tirage au sort de ces qualifications africaines sera organisé le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin. La première et la deuxième journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 se dérouleront du 13 au 21 novembre 2023. Quant à la troisième et à la quatrième journée, elles auront lieu dans la période du 3 au 11 janvier 2024, soit deux jours avant le coup d’envoi de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Les éliminatoires reprendront un an plus tard avec les cinquième et sixième journées programmées du 17 au 25 mars 2025. Quant aux septième et huitième journées, elles auront lieu entre le 1er et le 9 septembre 2025 tandis que les neuvième et dixième journées se disputeront entre le 6 et le 14 octobre 2025. Les premiers de chaque groupe de 6 équipes se qualifieront directement pour la Coupe du Monde 2026. En revanche, les 4 meilleurs 2e joueront des barrages prévus du 10 au 18 novembre 2025. Le premier se qualifiera pour le barrage intercontinental qui aura lieu en mars 2026.

Calendrier officiel des éliminatoires Coupe du Monde 2026 / Zone Afrique :

J1 & J2 (13-21 Nov 2023)

J3 & J4 (3-11 Janvier 2024)

J5 & J6 (17-25 mars 2025)

J7 & J8 (1-9) septembre 2025)

J9 & J10 (6-14 octobre 2025)

Barrage CAF (10-18 novembre 2025)

Tournoi de barrage FIFA (mars 2026)

