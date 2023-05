La fédération sénégalaise de Basket va renouveler ses instances ce samedi 27 mai. A l’approche de cet évènement où le président sortant Babacar Ndiaye est candidat pour un 3e mandat, ce dernier a fait le bilan de ses 8 ans et les chantiers qu’il faudra poursuivre.

La raison d’une nouvelle candidature

Après deux mandats à la tête de la FSBB, qu’est ce qui pourrait bien motiver une nouvelle candidature ? Notre question posée en conférence de presse a une réponse bien prête de la part de Me Ndiaye. « Il y a un aspect symbolique. C’est de battre le record d’Ibrahima Diagne qui a fait 8 ans. Je serai ainsi le deuxième président derrière Abdoulaye Seye qui compte 19 voire 20 ans » répond-il.

Les bonnes notes

Durant les 8 années à la tête de la fédération de la balle orange, les bonnes choses se sont faites avec l’appui de l’État, le ministère des sports, le CNOSS, les clubs. Selon, Me Ndiaye il y a eu de réelles avancées dans la bonne vie des basketteurs en équipe nationale. « J’ai passé les 7 années de mes deux mandats auprès du ministre Matar Ba. Et nous avons tous vu les acquis obtenus par le basket. Ils sont la les anciens Lions et ils savent qu’ils recevaient en terme de primes et les conditions de leur hébergement et transport qui ont beaucoup change. J’ai été à Abidjan en 2013, le dernier Afrobasket avant mon élection. Et à l’époque, on payait des primes de 100000 voire 150000 Fcfa. C’est a partir de 2015 qu’on a commence a payer des primes de 1 voire 2 millions. Qu’on a commencé a loger nos équipes nationales dans les hôtels 5 étoiles. A payer des primes de participation et regroupement en lieu et place des 5000 et 6000 Fcfa. Tout cela pour rendre le statut de l’international sénégalais plus performant.. »

Sans oublier l’esprit d’équipe du bureau fédéral qui est resté soudé tout au long des obstacles rencontrés. « On a jamais entendu un membre du CD sortir et s’attaquer à ses pairs. Nous avons été soudé c’est peut-être ce qui fait la force de cette fédération ».

Les chantiers à commencer/terminer

Pas que ! Pour son nouveau mandat, s’il est élu, Me Babacar Ndiaye souhaite terminer des chantiers entamés et rendre le produit plus attractif. « Nous sommes en train de bâtir une équipe chez les garçons qui a été brillant lors du dernier AfroBasket. Qui s’est qualifiée sur le terrain pour la Coupe du Monde mais éliminé par le règlement. Il y a l’Afrobasket 2025 qui approche, nous travaillons pour la remporter mais voire aussi les possibilités de l’organiser. Mais cela relève du pouvoir décisionnaire de l’État. Faire en sorte que le basket soit professionnalise. Nous payons plus que le football en terme de salaire. Au basket, on peut avoir des salaires d’un million. Les salaires de 300 voire 500 mille sont moyens. Nous allons créer une première division d’élite avec des matchs attrayants composée de huit équipes professionnelles. Une deuxième division d’élite aussi parce que nous sommes dans le cadre du massification du basket avec deux conférences de 10 équipes. Et maintenir ce format la pour une création d’une 3e division. Et un projet qui me tient a cœur, la construction d’un siège de la fédération ».

La présence d’anciens internationaux à la conférence de presse

Lors de cette conférence de presse, des anciens internationaux étaient en guest-stars. Une invitation pas fortuite pour le candidat Babacar Ndiaye qui dit avoir le soutien de 20 clubs au moins en D1. Et ses invites sont d’anciens internationaux qui œuvrent aujourd’hui dans le développement du basket en prenant des fonctions dans les clubs. « Nous avons estimé nécessaires d’inviter des Lionnes et Lions qu’on appelle « anciennes gloires » pour assister à la conférence de presse. Parce que nous estimons que personne n’a implique autant d’anciens internationaux dans le basket que cette fédération. Aya Pouye de la Zone 2, Adama Diakhate, Kankou Coulibaly, Maimouna Fall présidente DUC, Anta Sy, Larry Gueye pdt Jaraaf, Coumba Cissé, Maguette Ndoye, Moustapha Gaye, Bill Seck du Saltigue, Yamar Samb Pdt Police, Ali Ngone Niang, Assane Ndiaye Pdt Ept et Gorgui Sy Dieng, pdt Kebemer. Il y a d’autres qui ne sont pas la mas qui sont impliques je veux parler de Matar Ndiaye, Maleye Ndoye, Desagana et autres… Puis qu’on nous reproche tout le temps de gérer le basket en dehors des basketteurs, ce qui n’est pas conforme à la vérité. Pour simplement dire que notre candidature est soutenue par des anciens basketteurs et ceux en activités… Gorgui Sy Dieng joue … On ne peut plus parler d’exclusion des basketteurs donc. »

wiwsport.com