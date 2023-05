Pour sa dernière sortie avant les élections ce week-end, Me Ndiaye est apparu devant la presse en compagnie d’anciens basketteurs et du capitaine des Lions, président de Kebemer Basket Club et par ailleurs candidat au poste de membre du comité directeur, Gorgui Sy Dieng.

« Ma présence ici est très normale. Parce que je pense qu’on ne peut pas parler de basket au Sénégal sans nous y impliquer. Je viens de Kebemer, une localité dans ce pays où l’on ne pensait pas trouver de basketteur. Si je me retrouve ici c’est parce que l’Etat du Sénégal et la fédération ont travaillé pour qu’on trouve des talents partout dans le pays. Je suis ici en tant que joueur, capitaine et président de club. Ma présence ici, c’est apporter mon soutien à la Fédération et au basket pour prouver l’intérêt que montre le président pour le basket. Si nous sommes là c’est parce que nous lui devons bien cela, chacun de nous, de son propre gré » a déclaré Gorgui Dieng qui témoigne encore une fois son soutien au président sortant.

Toujours justifiant sa présence à la conférence de presse de ce jeudi, Gorgui Dieng a lancé un appel à l’union pour développer le basket sénégalais, cela après les élections. « Je n’ai plus de choses à dire dans le basket, le moment est venu pour moi de faire des actions. Tout ce que je voudrais dire c’est qu’après l’AG du samedi, tous ceux qui disent vouloir travailler pour le basket reviennent sur leurs pas pour s’unir à celui qui sera élu. Nous souhaitons que ce sera lui mais seul Dieu sait. J’ai voulu arrêter l’équipe nationale depuis longtemps mais il m’en a toujours empêché. C’est son rôle aussi. Et je ne regrette pas de l’avoir écouté. Je ne suis pas là pour les mandats mais pour le développement du basket. Qu’on s’unisse pour le développer davantage. »

La légende Aya Pouye a aussi pris la parole pour magnifier l’entente soulignée entre les anciens basketteurs toutes générations confondues et la fédération de basket. « Je voudrais ajouter un petit mot sur le climat d’apaisement qui a eu durant les 8 dernières années. Le basket a traverse une turbulence terrible mais avec sa venue, il a su au moins partager avec tous les acteurs sans oublier nous qui avons fait le basket. Je dis bien nous parce qu’avec la première génération il y a au moins une qui est présente Madame Kankou Coulibaly. Et même des autres générations jusqu’à l’actuel capitaine de la sélection nationale Gorgui Dieng. Je peux ainsi dire que cette tribune est une fierté du Sénégal. Tous ceux qui sont la sont des Champions qui ont vibre pour le Sénégal et qui vivent du Sénégal. Nous avons trouve un homme paisible, calme, un rassembleur de la famille du basket. Je pense que vous avez un bilan positif ».

wiwsport.com