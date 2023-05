Défaits par le Japon lors du premier match à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Lionceaux sont dans l’obligation de réagir s’ils veulent garder toutes leurs chances d’accéder au prochain tour.

« On a fait une erreur fatale et on l’a payée cash ». Déçu comme bon nombre de Sénégalais, le sélectionneur Malick Daf regrette ce premier rendez-vous manqué par l’Equipe Nationale U20 du Sénégal. Défaits sur la plus petite des marges par le Japon, Samba Diallo et ses partenaires ont d’ores et déjà grillé une belle carte s’ils veulent espérer se hisser au-delà de la phase de groupes de cette 23e édition de la Coupe du Monde de la catégorie.





Face à Israël ce mercredi (18h00 GMT) avant d’affronter la Colombie samedi (21h00 GMT), ils devront gagner pour ne pas trop se mettre dos au mur et surtout ne pas hypothéquer leurs chances de se représenter au prochain tour. Une mission loin d’être réussie quand on sait que les Israéliens sortent également d’une défaite contre la Colombie (1-2). Autant dire donc que cette rencontre entre Lionceaux et Bleus-Blancs a des airs de finale.

Trouver de l’efficacité

« On a manqué d’application et de finesse », ajoutait le technicien sénégalais après la rencontre face au Japon. Il faut dire qu’après une Coupe d’Afrique des Nations impressionnante, les Lionceaux font figure d’Outsiders dans ce Mondial U20. Mais la défaite face aux Samurai Bleu aura au moins eu le mérite de rappeler que la victoire sur le papier ne suffisait pas, bien au contraire. Les succès se construisent sur le terrain. Et face au Japon, le Sénégal était tombé dans un petit panneau.

Pape Demba Diop, Samba Diallo, Souleymane Faye… Même en l’absence des indispensables Lamine Camara, Malick Mbaye et Pape Amadou Diallo, les Lionceaux regorgent toujours du talent offensif pour déjouer toute sorte de défense. Mais dans ce match, ils ont brillé de par leur manque de réalisme et de justesse, et ce n’est pas nouveau. Déjà lors de la CAN – malgré un parcours qui restera gravé dans les mémoires -, le Sénégal avait souvent du mal à finir ses nombreuses occasions.

Contre le Japon, Souleymane Faye et ses partenaires ont tenté 12 tirs pour seulement trois cadrés.

Et face à un bloc compact et une équipe qui ne ferme aucunement pas le jeu, les poulains de Malick Daf n’auront jamais trouvé les clés pour se mettre en évidence, à l’exception d’un but annulé à Samba Diallo pour une position de hors-jeu en première période. Très actif dans les couloirs en Egypte, les latéraux Amidou Diop et Souleymane Basse ont eu toutes les peines à imposer leur jeu, faisant preuve de maladresse pour distiller de bons ballons ou de centres. Tout comme c’était le cas avec Pape Demba Diop, Mamadou Lamine Camara et Djibril Diarra dans l’entrejeu.

Et pour ne rien arranger, les entrants n’ont pas apporté grand-chose, que ce soit Libasse Ngom – averti quelques secondes après son entrée – ou Ibrahima Seck. Mais contre Israël, une équipe qui devrait sortir jouer étant donné qu’elle se trouve dans le besoin, le Sénégal pourrait retrouver de sa superbe. C’est nécessaire de se montrer beaucoup plus entreprenants et beaucoup plus mordants car une victoire est primordiale avant la dernière journée contre la Colombie, l’équipe supposée la plus coriace et plus redoutable dans le groupe… Sauf si les Japonais trouvent le contraire.

wiwsport.com