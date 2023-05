Voilà déjà le troisième doublé de la saison pour le Sénégalais qui permet à Villarreal de mener 2-0 à la pause contre Cadiz.

Immense. Et c’est peut-être peu pour qualifier les récentes prestations de Nicolas Jackson avec Villarreal. Sur une série impressionnante de six buts et deux passes décisives sur ses cinq derniers matchs, l’attaquant sénégalais vient claquer un doublé face à Cadiz ce mercredi, marquant ses 11e et 12e buts de la saison.





