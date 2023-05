Jean-Jacques Boissy et l’AS Douanes ont créé une énorme sensation ce mercredi en s’imposant contre le Petro de Luanda en demi-finale de la Basketball Africa League. Après la rencontre, le numéro 5 des Gabelous a affirmé avoir été heureux de jouer contre certaines de ses idoles.

Ce mercredi 24 mai, l’AS Douanes a fait forte impression au Rwanda. En demi-finale de la Basketball Africa League, les champion sénégalais défiaient le Petro de Luanda, sans doute l’équipe la plus redoutable dans cette édition. Mais au final, ce sont les Gabelous qui s’imposent (86-92) après avoir brillé du premier au dernier coup de sifflet. Jean-Jacques Boissy a d’ailleurs particulièrement brillé dans cette rencontre avec la bagatelle de 28 points. Après la partie, JJB a affirmé au micro de Cana+ avoir ressenti un sentiment spécial avant même d’avoir terrassé certaines de ses idoles, en l’occurrence l’Angolais Carlos Morais et l’Ivoirien Solo Diabaté.





« Je suis très très heureux. Depuis le bas âge, je rêvais rencontrer des joueurs comme (Carlos) Morais ou (Solo) Diabaté. J’ai trop aimé ce match parce que j’ai joué contre mes idoles. Collectivement, on croyait en-nous. Toute l’équipe savait qu’elle pouvait le faire. On n’est pas trop surpris de cette victoire, parce qu’on s’est entraînés très dur. Je remercie tout le public et ces gens qui nous ont aidés à y parvenir. Je n’ai dormi que cinq heures de temps depuis hier (mardi). J’étais très excité à jouer ce match. Mon objectif était de défendre contre Morais et Diabaté et les empêcher de marquer. Mais Dieu a fait aussi que j’étais bien offensivement », déclare t-il.

wiwsport.com