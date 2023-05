Après un tournoi réussi en Tunisie dans le cadre du championnat d’Afrique de lutte Hammamet 2023, l’équipe nationale du Sénégal a été accueillie pour son retour au bercail.

Après avoir décroché 10 médailles (3 en or, 3 en argent et 4 en bronze) lors du championnat d’Afrique de lutte Hammamet 2023, l’équipe nationale du Sénégal est rentrée au pays. La délégation sénégalaise dirigée par le président du CNG Bira Sène a été accueillie à l’aéroport International Blaise Diagne par un représentant du ministère des sports mais aussi par Gris Bordeaux président de l’association des lutteurs, Ndiouga Dia (ancienne gloire), Manga 2 et Abdoulaye Diop (président des promoteurs de la lutte traditionnelle).





Bira Sène (Président CNG) : « La délégation a été exceptionnelle… »

« C’est un sentiment de gaité qui m’anime présentement. Rentrer au pays et trouver cet accueil du monde de la lutte est très significatif pour nous. La délégation a été exceptionnelle durant tout le tournoi. Les lutteurs ont été très disciplinés et les encadreurs Ndiambé Diop, Khalifa Sow, Evelyne Diatta, les arbitres Malick Ngom et Sitor Ndour et le docteur Diéye ont aussi été d’un accompagnement sans faille. Nous remercions l’État du Sénégal qui nous a mis dans de bonnes conditions pour qu’on puisse aller participer à ce championnat d’Afrique de lutte pour ramener des médailles. Nous remercions le président Macky Sall mais aussi le ministre chargé des sports pour l’accompagnement (…) Les champions veulent aller présenter les 10 médailles au président de la république »

Manga 2 : « Le monde de la lutte est satisfait »

« Nous sommes satisfaits de l’accueil qu’on a réservé à l’équipe nationale et le monde de la lutte est aussi satisfait. Je ne peux qu’être heureux après les performances réalisés par nos lutteurs qui ont amené des médailles. Je remercie Gris Bordeaux, Abdoulaye Diop et Ndiouga Dia de m’avoir accompagné pour venir témoigner notre satisfaction aux lutteurs. Nous félicitons toute la délégation, les médecins, les techniciens ect. Nous lançons également un appel au président Macky Sall pour qu’il reçoive nos champions »

Mamadou Faye dit Ordinateur (lutteur) : « Nous espérons que le président va nous recevoir »

« Nous avons rêver de ce sacre et Dieu merci nous l’avons obtenu. Nous osons espérer que le Président va nous recevoir comme il l’a fait avec les autres équipes championnes dans d’autres disciplines. Nous avons besoin qu’on nous soutiennent pour mieux aborder les prochaines compétitions »

Gris Bordeaux : « Les lutteurs sont dans la continuité des autres équipes nationales sénégalaises »

« Notre déplacement ici à l’aéroport est symbolique. Donc le président de la république doit honorer nos champions. À tout seigneur tout honneur a t’il l’habitude de dire. Les lutteurs sénégalais se sont encore une fois illustrés et même s’ils n’ont pas eu un appui considérable avant leur départ, ils ont montré encore une fois de quoi ils étaient capables. Ils sont dans la continuité des autres équipes nationales sénégalaises des autres disciplines. »

