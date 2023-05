L’AS Douanes a signé un exploit mémorable, ce mercredi 24 mai, en demi-finale de la Basketball Africa League en éliminant le Petro Luanda. Le capitaine des Gabelous Alkaly Mamadou Ndour savoure cette prouesse.

Toute puissante AS Douanes ! Dominateurs de bout en bout, les hommes de Mamadou Gueye Papi ont décroché, mercredi après-midi en demi-finale de la Basketball Africa League, une victoire époustouflante face au Petro Luanda, la meilleure équipe depuis l’entame de cette compétition (86-92). A la fin du match, l’international sénégalais et capitaine des Gabelous, Alkaly Mamadou Ndour, s’est présenté au micro de Canal+.





« Notre objectif était de se qualifier en demi-finale. Maintenant qu’on l’a fait et qu’on s’est qualifié en finale, on rend grâce à Dieu. C’est une joie immense. J’avais dit aux joueurs de jouer sans pression ni stress, de jouer en étant heureux et en faisant du basket car l’objectif avait déjà été atteint (après la qualification en demi-finale). On devait affronter une équipe expérimentée sans se gêner », déclare l’ancien joueur de l’ASCC Bopp.

Lors de cette rencontre, l’AS Douanes a connu quelques trous d’airs, notamment dans les dernières minutes du dernier quart-temps lorsque les Angolais ont réduit l’écart Mais pour autant, AMK et ses partenaires n’ont pas lâché. « Nous sommes l’équipe la plus jeune (dans cette BAL) donc, on s’est carrément dit que notre physique nous boosterait à les fatiguer. En plus de ça, ils ont joué un match difficile contre l’ABC », ajoute-il.

Et de poursuivre : « On devait se concentrer et être agressifs. Le Petro de Luanda est revenu dans le match ? Oui, mais c’était sans regrets. Comme le j’ai dit, l’objectif était d’atteindre les demi-finales. C’est normal (d’avoir tremblé). On a bien joué sur nos temps forts et on a su se relever dans leur temps forts ».

En finale, l’AS Douanes va en découdre face aux Egyptiens d’Al Ahly qui ont défait le Stade Malien peu après la victoire des Sénégalais. Mais avant de découvrir le futur adversaire de son équipe, Alkaly Ndour avait donné sa préférence sur cette finale. « Une finale, c’est une fête. On va y aller pour la gagner. On ne va pas venir en spectateurs. Pas d’adversaire préférentiel. Une équipe qui veut gagner une coupe n’a pas à avoir peur. On jouera contre l’équipe qui gagnera. » Ce sera bien Al Alhy, et les Pharaons sont avertis.

