Ce week-end se déroulera l’AG élective de la fédération Sénégalaise de Basket, l’instance a fait part des nouvelles dispositions prises concernant l’organisation.

En raison de la tenue de l’AG Elective de la fédération de basket ce samedi 27 mai, l’instance a décidé de reporter les matchs prévus ces mercredi, jeudi, vendredi et dimanche concernant la Coupe du Sénégal et le Championnat. Ainsi, la FSBB s’active essentiellement à l’organisation du renouvellement du bureau de l’instance dont l’attention est portée sur les deux candidats au poste de président : Me Babacar Ndiaye et Pathe Keita.





A travers un communiqué qui nous est parvenu, elle a fait part du lieu de l’activité qui aura lieu ce samedi à l’hôtel Fleur de Lys sis au Point E. Les opérations électorales vont démarrer à 12h30. Toutefois l’AG ordinaire et les allocutions vont démarrer bien avant à 10H. En attendant le jour-j, la cellule de communication de la fédération informe d’une conférence de presse demain.

wiwsport.com