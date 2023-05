L’auteur du deuxième but lundi soir face à l’AS Roma n’en finit plus de porter l’attaque de la Salernitana et d’empiler les buts en Serie A, particulièrement face aux grands adversaires.

Boulaye Dia a atteint la barre des 16 réalisations cette saison en Serie A, avoir inscrit le but du 1-2 pour la Salernitana sur le terrain de l’AS Roma ce lundi 22 mai. Une performance de haut vol pour l’ancien joueur du Stade de Reims, un des grands artisans du maintien des Grenats. Meilleur buteur de la Salernitana sur une saison de Serie A depuis le 5 mai, Boulaye s’est offert une nouvelle belle statistique.





Avec cette 16e réalisation, l’attaquant de 26 ans égale en effet un record qui datait depuis la saison 2016-2017 : celui de voir un Sénégalais inscrire la bagatelle d’au moins 16 buts sur une saison dans le Championnat italien. Avec ces chiffres, Boulaye Dia s’assoit à la table de Keita Baldé. Lors de son passage à la Lazio Rome, l’actuel attaquant du Spartak Moscou avait inscrit 16 buts en 31 matchs de Serie en 2016-2017.

Irrésistible face aux « grands » d’Italie

Alors qu’il reste deux journées à disputer pour la Salernitana (réception d’Udinese et déplacement à la Cremonese), le joueur prêté par Villarreal aura donc l’occasion de battre son compatriote et partenaire de sélection. Sauf s’il choisit de ne pas marquer face à ces deux équipes classées hors du top 10 de Serie. Cela d’autant plus que Boulaye Dia est l’un des joueurs qui brillent le plus contre les grands cette saison.

En effet, le Champion d’Afrique aime particulièrement les rencontres face au top 6 de Serie A cette saison. Et ce n’est pas qu’une simple impression. Les chiffres le démontrent amplement. Il a retardé le sacre du Napoli, a marqué le but du 1-3 lors d’une victoire sur la pelouse de la Lazio. Il s’est fendu en buteur et passeur lors d’une défaite 8-2 contre l’Atalanta. À San Siro, l’AC Milan n’a pas résisté face à lui, arrachant le nul (1-1).

Au fait, parmi les « grands d’Italie », seule la Juventus n’a pas concéder un but ou une passe décisive de Boulaye Dia. Ce n’est donc pas pour rien que la Juve est hors du top 6. Si la défense de l’Inter Milan a résisté face à lui, il faut tout de même préciser qu’il a été passeur décisif lors d’un match nul 1-1 contre les Nerazzurri, au Stade Giuseppe Meazza. On notera également que l’équipe qui a le plus souffert face à Boulaye Dia cette saison est la Fiorentina, finaliste de la Coupe d’Italie et de la Ligue Europa Conférence. Buteur face à la Viola au match aller (défaite 2-1), il a claqué un triplé au retour (3-3).

De quoi donner une bonne idée aux « grands » d’Italie de venir le piquer à la Salernitana lors du prochain mercato estival ?

🇱🇻 1️⃣6️⃣gol in campionato per Boulaye Dia che ha eguagliato Keita Baldé (16 nel 2016/17) come miglior marcatore senegalese in una singola stagione di Serie A 🎯#Dia #SerieA #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/4KrqKcbTFq — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) May 23, 2023

wiwsport.com