L’entraîneur-chef du basketball féminin de Fordham Rams Women’s Basketball a fait part des nouvelles recrues dont Aminata Ly qui rejoint l’équipe senior de l’université de Fordham dans le Bronx.

Bridgette Mitchell, a annoncé un autre ajout à sa liste inaugurale 2023-24 des Rams de Fordham informe le site du club FordhamSports. « Aminata vient d’un programme gagnant et a appris ce qu’il faut pour participer aux séries éliminatoires. Sa taille et son sens défensif, sa nature compétitive et son désir de concourir pour des championnats en font une excellente candidate pour notre programme. » Diplômée au début du mois en Bachelor of Business Administration qui boucle le cycle 1 universitaire a Cleveland, l’ancienne Viking a ainsi donc choisi de rejoindre l’université de New York.





Aminata Ly, pivot -193 cm, est originaire de Dakar, au Sénégal, a raté sa campagne junior en raison d’une blessure. Elle est revenue dans la saison 2022-23 pour apparaître dans 29 matchs, avec une moyenne de 2,0 points, 2,5 rebonds (1,0 offensive), 0,4 interceptions et 0,4 blocs sur 7,4 minutes. Elle a totalisé 81 tableaux offensifs sur 233 au total, bon pour un taux de carrière de 34,8%. Avec l’aide de Ly, Cleveland State a remporté le WBI 2021 et le championnat Horizon League 2023.

En deuxième année en 2021-2021, Ly est apparu dans les 23 compétitions, dont 4 titularisations, avec une moyenne de 3,8 points sur 54,5% de tirs en 16,3 minutes, ajoutant 4,7 rebonds (1,7 offensif), 0,9 blocs et 0,4 interceptions. Ly a mené les Vikings au total des blocs, avec 21, et a réalisé ses deux premiers doubles doubles en carrière, y compris un sommet en carrière de 15 points lors de la victoire de l’équipe au premier tour WBI contre Manhattan, ainsi que 14 meilleures planches en carrière dans le championnat WBI, victoire contre Portland. En première année, Ly a disputé 23 matchs, obtenant une moyenne de 1,3 point en 9,5 minutes avec trois matchs de quatre blocs ou plus.

Avant d’atterrir à Cleveland, Ly a passé deux ans à la Greenforest Christian Academy à Decatur, en Géorgie, où elle a été deux fois sélectionnée avec une mention honorable de classe A dans tous les États et deux fois honorée à l’unanimité de la première équipe All-Region 5A, menant son équipe à des apparitions consécutives dans des tournois d’État.

wiwsport.com (Fordham Sports)