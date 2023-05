Cette nuit, Denver s’est adjugé sa quatrième victoire d’affilée face aux Los Angeles Lakers (113-111). Malgré ses 40 points inscrits, Lebron James et ses coéquipiers sont restes impuissants face à la bande de Jokic (30 pts), Murray (25 pts) et Gordon (20pts). Ils ont réussi un incroyable 3e quart temps (36-16) pour rattraper l’écart à la mi-temps (73-58). Ainsi donc, le match a été remporté avec cette belle prestation des Nuggets au retour des vestiaires. Les trois points d’écart à la fin du 3e quart temps (94-74) seront ainsi précieux pour la victoire finale malgré le round perdu (19-22).

Joker locked in for Game 4 🔒

Tune in to ESPN at 8:30 PM ET… Denver looks to win the West for the first time in franchise history!

More Game 4 content in the NBA App: https://t.co/WxtWDyCMzw pic.twitter.com/dadZUJfSuY

— NBA (@NBA) May 22, 2023