Pour Malick Daf, ce n’est pas le moment de s’alarmer malgré la défaite face au Japon dimanche. Le sélectionneur des Lionceaux promet un rebond de son équipe.

L’Equipe Nationale U20 du Sénégal n’est pas entré de bon pied dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Argentine. Lors de leur premier match, les Champions d’Afrique en titre ont été défaites par le Japon, après plusieurs occasions ratées. Un résultat décevant pour une équipe qui est désignée comme l’un des grands outsiders du tournoi. Samba Diallo et ses partenaires s’en remettront-ils ?





C’est du moins ce que laisse entendre le sélectionneur. À la veille de la deuxième sortie de son équipe, Malick Daf tient à relativiser le revers face aux Japonais. « Il faut remettre les choses au point. Même si on a perdu contre le Japon, on a fait un très bon match, il y avait un bon contenu. Malheureusement, on a raté l’entame du match. L’équipe était revenue et s’est créé un nombre incalculables d’occasions, mais on n’a pas réussi à marquer. Maintenant, tout ça est derrière nous », a déclaré le technicien sénégalais aux caméras de la FSF.

« Les garçons sont prêts à montrer un autre visage de leur part »

En effet, ce mercredi soir (18h00 GMT), les Lionceaux affronteront Israël. Une rencontre déjà aux allures d’une finale puisque Les Bleus-Blancs ont aussi mordu la poussière d’entrée face à la Colombie. Pour autant, il est obligatoire de ses refaire. « Contre Israël, ce sera un autre match avec un contexte différent. Eux aussi ont perdu contre la Colombie mais ils ont fait une bonne impression. C’est une poule où tout est équilibré. Il faut tout faire pour gagner, et on se prépare pour ça », poursuit coach Daf.

Enfin, l’ancien entraîneur du Jaraaf pense les leçons de la défaite face au Japon ont été retenues et que ses troupes sauront se montrer plus tranchants. « Nous n’avons pas démérité contre le Japon, on a seulement manqué de lucidité. On accepte cette défaite, surtout que les garçons n’ont pas été décevants. Ils ont pratiqué un bon football. Il y a eu des erreurs de jeunesse, mais on en a parlé et on va essayer de rectifier le tir. On verra un autre Sénégal face à Israël. On jouera pour gagner car il n’y a pas d’autres solutions. Les garçons sont prêts à montrer un autre visage de leur part. On est focus sur ce match. » Sénégal – Israël, ça promet !

wiwsport.com