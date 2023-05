Au lendemain de leur défaite face au Japon (0- 1), les Lionceaux se sont entrainés hier pour préparer leur seconde sortie face à l’Israël, mercredi à 18h Gmt. La tanière renforcée avec l’arrivée d’un gardien de but !

Alors que Malick Daff avait perdu son gardien titulaire, Landing Badji lors de la préparation, il avait aligné hier Mamour Ndiaye (OSLO FA) pour le premier match des Lionceaux. Alioune Niang (ASC Linguère) est resté sur le banc. En plus de l’arrivée hier d’un autre gardien de but Ndiack Sall (Espoirs Guédiawaye) qui s’est entrainé pour la première fois avec le groupe en Argentine ce lundi. Il remplace Badji finalement forfait pour le reste de la compétition.





Rappelons que lors de la CAN U20, le Sénégal, champion d’Afrique s’était illustré avec six matchs disputés avec la meilleure attaque (14 buts) et la meilleure défense (aucun but concédé). Les absents se feront certainement sentir. Daff s’organise à tout cela.

wiwsport.com